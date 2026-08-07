Фльл: полиция

ДТП произошло 6 августа около 19:10 на трассе М-30 вблизи поселка Знаменка Друга Кропивницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся "в лоб" с легковушкой Volkswagen Jetta. От удара микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП 35-летняя водитель Volkswagen погибла на месте. Травмы разной степени тяжести получили пассажирка легковушки, водитель микроавтобуса и четверо его пассажиров – всех госпитализировали.

Виновника аварии, водителя Mercedes-Benz, задержали. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 5 августа во Львовской области столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Audi А6. Погиб пассажир одного из авто, обоих водителей госпитализировали.