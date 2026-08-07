Фльл: поліція

ДТП сталася 6 серпня близько 19:10 на трасі М-30 поблизу селища Знам’янка Друга Кропивницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся "в лоб" із легковиком Volkswagen Jetta. Від удару мікроавтобус перекинувся, а легковий автомобіль вилетів у кювет.

Внаслідок ДТП 35-річна водійка Volkswagen загинула на місці. Травми різного ступеня тяжкості отримали пасажирка легковика, водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів – усіх госпіталізували.

Винуватця аварії, водія Mercedes-Benz, затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 5 серпня на Львівщині зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Audi А6. Загинув пасажир одного з авто, обох водіїв госпіталізували.