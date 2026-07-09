Бізнес за ґратами: ув’язнені ошукали українців на продажі неіснуючих дров

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Суд визнав винними трьох учасників організованої групи, які, перебуваючи у виправній колонії, ошукували людей, продаючи через інтернет неіснуючі дрова та будівельні матеріали

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, організатор розробив шахрайську схему, розподілив ролі між спільниками та координував їхні дії. Зловмисники розміщували на популярних сайтах оголошень і в соціальних мережах пропозиції про продаж дров і будматеріалів за привабливими цінами.

Після отримання передоплати від покупців вони припиняли будь-який зв’язок із потерпілими, а отримані кошти розподіляли між собою. Для конспірації використовували мобільні телефони, SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб.

Суд визнав усіх трьох чоловіків винними у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Організатора засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Один зі спільників отримав 5 років 6 місяців ув’язнення також із конфіскацією майна. Ще одному учаснику призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.