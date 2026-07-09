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09 липня 2026, 16:48

Бізнес за ґратами: ув’язнені ошукали українців на продажі неіснуючих дров

09 липня 2026, 16:48
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Фото: Freepik
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Суд визнав винними трьох учасників організованої групи, які, перебуваючи у виправній колонії, ошукували людей, продаючи через інтернет неіснуючі дрова та будівельні матеріали

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, організатор розробив шахрайську схему, розподілив ролі між спільниками та координував їхні дії. Зловмисники розміщували на популярних сайтах оголошень і в соціальних мережах пропозиції про продаж дров і будматеріалів за привабливими цінами.

Після отримання передоплати від покупців вони припиняли будь-який зв’язок із потерпілими, а отримані кошти розподіляли між собою. Для конспірації використовували мобільні телефони, SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб.

Суд визнав усіх трьох чоловіків винними у шахрайстві, вчиненому організованою групою.

Організатора засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Один зі спільників отримав 5 років 6 місяців ув’язнення також із конфіскацією майна. Ще одному учаснику призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, що у Львові правоохоронці викрили кол-центр. Аферисти дзвонили людям і обіцяли інвестиції.

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