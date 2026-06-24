Бывший чиновник Тернопольского горсовета "раздал" коммунальную землю частным лицам

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры на злоупотреблении служебным положением разоблачен бывший начальник управления градостроительства, архитектуры и кадастра - главный архитектор Тернопольского городского совета

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2018 и 2020 годах он незаконно предоставил выводы о согласовании проектов землеустройства по коммунальным землям в Тернополе.

Эти документы дали возможность передать принадлежащие громаде участки в частную собственность третьих лиц.

Речь идет о земле на улицах Белогорской, Черновицкой и 15 Апреля.

По выводам следствия, из-за действий должностного лица Тернопольская община потеряла земельные участки стоимостью более 3 млн грн, что повлекло тяжкие последствия для ее интересов.

Бывшему должностному лицу инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - залог в размере 266 240 грн.

Напомним, что Криворожские правоохранители сообщили о подозрении работнице отдела образования и предпринимателю, из-за действий которых городскому бюджету нанесен ущерб на полмиллиона гривен.