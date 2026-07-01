Майже 50 млн грн збитків: на Київщині судитимуть реєстратора за незаконні оборудки із землею

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Правоохоронці повідомили про підозру державному реєстратору, який, за даними слідства, незаконно змінив інформацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та здійснив протиправні реєстраційні дії щодо земельних ділянок на території Київської області

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Підозрюваний — житель Київської області. Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, що має право доступу до неї, що спричинило значну шкоду (ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді державного реєстратора, чоловік зловживав наданими йому повноваженнями та без законних підстав змінив відомості у Державному реєстрі речових прав.

Після цього він провів незаконні реєстраційні дії щодо 33 земельних ділянок загальною площею 2,8678 гектара, призначених для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Київської області.

За висновками слідства, внаслідок таких дій законним інтересам громадян завдано збитків на суму понад 49,3 млн гривень.

Нагадаємо,що раніше за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури на зловживанні службовим становищем викрито колишнього начальника управління містобудування, архітектури та кадастру - головного архітектора Тернопільської міської ради.