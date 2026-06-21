Ночной удар по Кропивницкому: враг попал в инфраструктурный объект

Фото: ГСЧС

В ночь на воскресенье российские войска атаковали один из объектов инфраструктуры в Кропивницком

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В результате вражеского удара на объекте возник пожар. К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей, оперативно потушивших возгорание.

По предварительной информации обошлось без погибших и пострадавших.

Соответствующие службы продолжают обследование территории.

Напомним, что на Полтавщине в результате российской атаки 20 июня два человека погибли, количество пострадавших возросло до 14, среди них шестеро детей.