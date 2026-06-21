Нічний удар по Кропивницькому: ворог поцілив в інфраструктурний об’єкт

Фото: ДСНС

У ніч на неділю російські війська атакували один з об’єктів інфраструктури в Кропивницький

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Внаслідок ворожого удару на об’єкті виникла пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучили рятувальників, які оперативно загасили займання.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наразі відповідні служби продовжують обстеження території.

Нагадаємо, що на Полтавщині внаслідок російської атаки 20 червня двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 14, серед них шестеро дітей.