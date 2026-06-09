В Кировоградской области разоблачили схему "накрутки" на закупке угля

Фото: прокуратура Кировоградской области

По иску Голованевской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Кировоградской области признал недействительным дополнительное соглашение к договору закупки угля и обязал частное предприятие вернуть в бюджет более 352 тыс. грн безосновательно уплаченных средств

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Прокуроры установили, что после заключения договора на поставку угля для Березовобалковской гимназии поставщик отказался выполнять взятые на себя обязательства по согласованной цене и инициировал повышение на 33%.

Заказчик согласился на изменение условий и стороны заключили дополнительное соглашение, которое существенно увеличило стоимость закупки.

Впрочем, подобные действия противоречили требованиям законодательства в сфере публичных закупок. В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд.

Решением суда дополнительное соглашение признано недействительным, а предприятию постановлено взыскать 352 945 гривен излишне уплаченных бюджетных средств в пользу бюджета Ольшанского поселкового совета Головановского района.

Напомним, что Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО " Киевзеленстрой ".