В Кировоградской области разоблачили схему "накрутки" на закупке угля
По иску Голованевской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Кировоградской области признал недействительным дополнительное соглашение к договору закупки угля и обязал частное предприятие вернуть в бюджет более 352 тыс. грн безосновательно уплаченных средств
Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.
Прокуроры установили, что после заключения договора на поставку угля для Березовобалковской гимназии поставщик отказался выполнять взятые на себя обязательства по согласованной цене и инициировал повышение на 33%.
Заказчик согласился на изменение условий и стороны заключили дополнительное соглашение, которое существенно увеличило стоимость закупки.
Впрочем, подобные действия противоречили требованиям законодательства в сфере публичных закупок. В целях защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд.
Решением суда дополнительное соглашение признано недействительным, а предприятию постановлено взыскать 352 945 гривен излишне уплаченных бюджетных средств в пользу бюджета Ольшанского поселкового совета Головановского района.
Напомним, что Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО " Киевзеленстрой ".