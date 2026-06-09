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09 червня 2026, 16:32

На Кіровоградщині викрили схему "накрутки" на закупівлі вугілля

09 червня 2026, 16:32
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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За позовом Голованівської окружної прокуратури Господарський суд Кіровоградської області визнав недійсною додаткову угоду до договору закупівлі вугілля та зобов’язав приватне підприємство повернути до бюджету понад 352 тис. грн безпідставно сплачених коштів

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Прокурори встановили, що після укладення договору на постачання вугілля для Березовобалківської гімназії постачальник відмовився виконувати взяті на себе зобов’язання за погодженою ціною та ініціював її підвищення на 33%.

Замовник погодився на зміну умов і сторони уклали додаткову угоду, якою суттєво збільшили вартість закупівлі.

Втім, такі дії суперечили вимогам законодавства у сфері публічних закупівель. З метою захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду.

Рішенням суду додаткову угоду визнано недійсною, а підприємству постановлено стягнути 352 945 гривень надмірно сплачених бюджетних коштів на користь бюджету Вільшанської селищної ради Голованівського району.

Нагадаємо, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління та кошторисника КО "Київзеленбуд".

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