В Кировоградской области из-за падения груза с фуры погиб водитель легковушки

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 49-летний водитель грузовика Volvo на повороте не справился с управлением, из-за чего машину занесло. Плохо закрепленный груз выпал с фуры на дорогу и задел "ВАЗ-2109", двигавшийся по встречной полосе. Легковушка вылетела на обочину и врезалась в дерево.

На месте погиб 50-летний водитель легковушки. Травмированную 26-летнюю пассажирку авто госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, 21 января в Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком. От полученных травм два человека погибли на месте.