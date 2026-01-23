На Кіровоградщині через падіння вантажу з фури загинув водій легковика

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 49-річний водій вантажівки Volvo на повороті не впорався з керуванням, через що машину занесло. Погано закріплений вантаж випав з фури на дорогу та зачепив "ВАЗ-2109", який рухався зустрічною смугою. Легковик вилетів на узбіччя та врізався в дерево.

На місці загинув 50-річний водій легковика. Травмовану 26-річну пасажирку авто госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

