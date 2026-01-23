19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 06:29

На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала

23 січня 2026, 06:29
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Смертельна ДТП сталася в четвер, 22 січня, на території Новоукраїнського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 49-річний водій вантажівки Volvo на повороті не впорався з керуванням, через що машину занесло. Погано закріплений вантаж випав з фури на дорогу та зачепив "ВАЗ-2109", який рухався зустрічною смугою. Легковик вилетів на узбіччя та врізався в дерево.

На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала

На місці загинув 50-річний водій легковика. Травмовану 26-річну пасажирку авто госпіталізували.

На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

На Кіровоградщині через падіння вантажу з фури загинув водій легковика

Нагадаємо, 21 січня на Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм дві людини загинули на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область ДТП аварія події загиблий вантажівка
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
У Броварах на підприємстві стався розрив опалювального котла: працівника госпіталізували
23 січня 2026, 01:24
Зеленський заявив, що Україна в Давосі домовилась про новий пакет необхідної ППО
23 січня 2026, 01:00
Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині, – DeepState
23 січня 2026, 00:36
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки DAF: є постраждалі
22 січня 2026, 23:32
У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Віткоффом, – ЗМІ
22 січня 2026, 23:05
На Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей
22 січня 2026, 22:38
Росіяни скинули КАБи на Запорізький район: одна людина загинула, кількість постраждалих зросло
22 січня 2026, 22:17
ДБР проводить обшуки в Оболонській РДА через схему для ухилянтів
22 січня 2026, 21:50
Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині
22 січня 2026, 21:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »