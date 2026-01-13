В Кировоградской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки

Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На днях в полицию поступило сообщение от жителя одного из населенных пунктов Кропивницкого района о том, что его 14-летняя дочь стала жертвой злоумышленника.

Девочка возвращалась домой, когда к ней на автомобиле подъехал знакомый и предложил подвезти. Во время поездки мужчина совершил против девочки противоправные действия сексуального характера против ее воли.

Правоохранители задержали злоумышленника – 24-летнего местного жителя. Ему объявили подозрение.

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

