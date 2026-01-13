На Кіровоградщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної дівчини

Ілюстративне фото: pixabay

Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику у вчиненні зґвалтування неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя одного з населених пунктів Кропивницького району про те, що його 14-річна донька стала жертвою зловмисника.

Дівчина поверталася додому, коли до неї на автомобілі під’їхав знайомий та запропонував підвезти. Під час поїздки чоловік вчинив щодо дівчини протиправні дії сексуального характеру проти її волі.

Правоохоронці затримали зловмисника – 24-річного місцевого жителя. Йому оголосили підозру.

Фігуранту загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.