11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 14:48

На Кіровоградщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної дівчини

13 січня 2026, 14:48
Ілюстративне фото: pixabay
Правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику у вчиненні зґвалтування неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя одного з населених пунктів Кропивницького району про те, що його 14-річна донька стала жертвою зловмисника.

Дівчина поверталася додому, коли до неї на автомобілі під’їхав знайомий та запропонував підвезти. Під час поїздки чоловік вчинив щодо дівчини протиправні дії сексуального характеру проти її волі.

Правоохоронці затримали зловмисника – 24-річного місцевого жителя. Йому оголосили підозру.

Фігуранту загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.

Кіровоградська область згвалтування затримання неповнолітня зловмисник
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Київським комунальникам та працівникам екстрених служб виплатять додаткову грошову винагороду
13 січня 2026, 15:13
Смерть матері та немовляти: у Києві лікарці пологового повідомили про підозру
13 січня 2026, 15:01
На Буковині митник брав по 100 доларів за кожен незаконно ввезений iPhone
13 січня 2026, 14:39
Рада звільнила голову СБУ Василя Малюка
13 січня 2026, 14:26
Заплатив $13 тисяч криптою за інвалідність: на кордоні з Молдовою затримали киянина
13 січня 2026, 14:23
Народні депутати підтримали відставку Федорова з посади Міністра цифрової трансформації
13 січня 2026, 14:12
На Прикарпатті топпосадовець Держрибагентства продавав "абонементи" браконьєрам
13 січня 2026, 14:02
У Києві частково призупинено рух наземного електротранспорту
13 січня 2026, 13:55
Росіяни вдарили дроном по багатоквартирному будинку у Херсоні
13 січня 2026, 13:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
