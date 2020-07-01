В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют

В городе возобновят работу поликлиники и спортзалы

В городе возобновят работу поликлиники и спортзалы

Фото: из открытых источников

На внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослаблении ограничительных мер на территории Житомира и городской ОТГ.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Так, с 1 июля возобновят работу:

поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовали обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше;

учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00 часов);

учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

гостиницы и хостелы.

Также разрешено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

Ранее сообщалось, что не смотря на большое количество зараженных коронавирусом в Черновицкой области смягчают карантин: восстановят внутриобластное сообщение и разрешат работу ресторанов и спортзалов.