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В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют
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01 июля 2020, 11:14 5

В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют

01 июля 2020, 11:14 5
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В городе возобновят работу поликлиники и спортзалы
В городе возобновят работу поликлиники и спортзалы
Фото: из открытых источников
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На внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослаблении ограничительных мер на территории Житомира и городской ОТГ.

Об єтом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

Так, с 1 июля возобновят работу:

  • поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовали обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше;
  • учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22:00 часов);
  • учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
  • гостиницы и хостелы.

Также разрешено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

Ранее сообщалось, что не смотря на большое количество зараженных коронавирусом в Черновицкой области смягчают карантин: восстановят внутриобластное сообщение и разрешат работу ресторанов и спортзалов.

карантин ОТГ Житомир врачи Ограничение
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