В Кропивницкому простились с экс-председателем ОГА

В Кропивницкому похоронили бывшего председателя Кировоградской ОГА Михаила Громового

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В Кропивницкому похоронили бывшего председателя Кировоградской ОГА Михаила Громового

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Кировоградскую ОГА.

Отслужили панихиду в Соборном храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Проститься с погибшим пришли родственники, друзья, сотрудники, руководство области и областного центра. Похоронили Михаила Громового на Лелековском кладбище Кропивницкого.

Напомним, 79-летний Михаил Громов умер 2 марта 2020 года. Последнее время болел двустороннее воспалением легких.

Михаила Громового назначили на должность 22 сентября 1996 года. На должности главы ОГА он проработал до 2 октября 1998 года, после того был советником президента Украины Леонида Кучмы.

Как сообщали RegioNews ранее, 20 февраля в Чернигове попрощались с офицером-разведчиком Оперативного командования "Север", участником АТО/ООС, десантником и "киборгом" майором Евгением Ареф'євим, известным как "Спартак".