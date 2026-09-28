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28 вересня 2026, 16:58

На Київщині пошкоджено складську будівлю: у зоні пожежі виявили перевищення аміаку

28 вересня 2026, 16:58
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Фото: ДСНС
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У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю. На місці виникла пожежа, яку вже локалізували. Рятувальники ДСНС продовжують її гасіння

Про це повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

На місці провели радіаційну та хімічну розвідку. Моніторинговий пост атмосферного повітря локально, у зоні пожежі, зафіксував незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃).

Водночас у Броварах перевищення допустимих показників аміаку не зафіксували. За наданою інформацією, загрози життю та здоров’ю населення немає.

За таких концентрацій аміаку при тривалому вдиханні може виникати легке подразнення слизових оболонок носа або першіння в горлі. Крім того, у повітрі може відчуватися запах продуктів горіння, що також здатен спричиняти дискомфорт під час дихання.

До покращення ситуації мешканцям радять тримати зачиненими вікна та двері, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води.

Також рекомендують вимкнути кондиціонери. Якщо в оселі є очищувач повітря, його радять увімкнути на максимальний режим.

У разі погіршення самопочуття необхідно негайно звернутися до медичного закладу.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 28 вересня постраждали 19 мешканців міста. Серед них — троє дітей. Одна жінка загинула.

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