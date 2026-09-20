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20 вересня 2026, 10:45

Атака на Київщину: у лікарні померла поранена дитина, кількість жертв зросла до чотирьох

20 вересня 2026, 10:45
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Фото: ДСНС
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Кількість загиблих у Київській області внаслідок російських атак з 19 вересня зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка дістала поранень під час атаки у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На жаль, маємо трагічну новину. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох — троє дітей та жінка", — зазначив Ткаченко.

За словами голови ОВА, Київщина пережила понад добу російських атак. Унаслідок ударів у п’яти районах області пошкоджений 31 об’єкт.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському районі — там постраждали 24 об’єкти. Серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.

У Вишгородському районі пошкоджені чотири об’єкти — два приватні домоволодіння, приміщення підприємства та заклад освіти.

В Обухівському районі пошкоджене приватне домоволодіння.

У Броварському районі пошкоджені приватне домоволодіння та лінія електропередачі.

У Бучанському районі зафіксували пошкодження складського приміщення.

Нагадаємо, що 19 вересня у Вишгородському районі внаслідок атаки російських безпілотників постраждали мати й дитина.

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