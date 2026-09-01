Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис омбудсман у Телеграм.

Омбудсман наголосив, що Росія безсумнівно є агресором і несе повну відповідальність за розв'язану війну та загибель українців. Водночас він підкреслив, що це не знімає відповідальності з українських посадовців за ухвалені рішення. За його словами, якщо країна не може спрогнозувати час і напрямок наступного удару РФ, то вона зобов'язана повністю контролювати місця розташування об'єктів зі зброєю та боєприпасами. Розміщення таких потенційних цілей поруч із житловими будинками, школами, лікарнями чи пансіонатами є питанням якості державного управління під час війни.

Дмитро Лубінець нагадав, що Київська ОВА вже назвала це рішення "злочинною недбалістю", згадавши аналогічний випадок, який раніше стався у Вишневому. Це свідчить про те, що висновки з попередніх трагедій залишилися лише на папері, а дієвий механізм запобігання так і не був створений.

"Держава під час війни має робити більше, ніж просто реагувати на трагедії. Вона має вміти передбачати їхні наслідки. Якщо військовий об’єкт є потенційною ціллю для ворога, це має бути враховано при його розміщенні. Якщо поруч знаходяться цивільні – це має впливати на рішення. Якщо серед них люди похилого віку, діти або люди з інвалідністю – рівень вимог до безпеки має бути ще вищим", – написав Лубінець.

У зв'язку з цим омбудсман направив офіційні листи до Офісу генпрокурора, ДСНС та Київської ОВА з вимогою надати об'єктивну оцінку діям або бездіяльності всіх відповідальних осіб.

Лубінець закликав законодавчо врегулювати мінімальні відстані для розташування військових об'єктів і запровадити персональну відповідальність для посадовців.

Він зазначив, що головна мета цих кроків – не лише покарати винних у вже скоєному, а й унеможливити повторення подібних трагедій у майбутньому.

Нагадаємо, 28 серпня ворожий удар по складу боєприпасів у селі Мила на Київщині спричинив масштабну детонацію, внаслідок якої загинули 38 людей (із них 34 – мешканці пансіонату для літніх людей), четверо зникли безвісти, 52 отримали поранення, а понад 400 були евакуйовані.

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут натякнув, що оборонне підприємство в Милі належить близькому оточенню президента Володимира Зеленського. Тому, на його думку, відповідальності за розміщення боєприпасів біля цивільних не буде.