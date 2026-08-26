Фото: поліція

ДТП сталася днями на одній із вулиць у селі Потік Миронівської громади, що у Обухівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком Opel Insignia Sports Tourer, за кермом якого перебував 18-річний юнак.

Від отриманих травм 46-річний водій "ВАЗу" загинув на місці. Його 43-річного пасажира госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 24 серпня близько 23:00 на Чернігівщині автівка влетіла в дерево. Загинули три людини, серед них – 16-річна дівчина.