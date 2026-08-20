На Київщині росіяни знищили склад з продуктами

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Про це повідомили в пресслужбі "Фора", передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав склад "Фора" у Мартусівці. Там зберігали фрешову продукцію. На щастя, люди не постраждали. Команда своєчасно вивела працівників складу з приміщення.

"Цей склад ми почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на нашу логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч", - кажуть в команді мережі.

Нагадаємо, раніше у Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".