18:55  20 серпня
Став капеланом російських військових: на Закарпатті викрили колишнього священника
20:37  20 серпня
Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
19:58  20 серпня
Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 20:05

На Київщині росіяни знищили склад з продуктами

20 серпня 2026, 20:05
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Київській області внаслідок обстрілу постраждав продуктовий склад. Йдеться про склад мережі "Фора"

Про це повідомили в пресслужбі "Фора", передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав склад "Фора" у Мартусівці. Там зберігали фрешову продукцію. На щастя, люди не постраждали. Команда своєчасно вивела працівників складу з приміщення.

"Цей склад ми почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на нашу логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч", - кажуть в команді мережі.

Нагадаємо, раніше у Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область обстріл продукти
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО
20 серпня 2026, 21:20
Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду
20 серпня 2026, 21:06
Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
20 серпня 2026, 20:37
Російські війська атакували дронами Запорізький район: двоє людей отримали поранення
20 серпня 2026, 20:17
Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
20 серпня 2026, 19:58
Прикордонники показали, як нищать російських "ждунів" на фронті
20 серпня 2026, 19:35
$2 тисячі хабаря: ДБР затримало оперуповноваженого СБУ у Львові
20 серпня 2026, 19:22
Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника
20 серпня 2026, 19:20
РФ вдарила по Слов'янську з "Торнадо-С": троє людей поранені
20 серпня 2026, 19:09
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Всі блоги »