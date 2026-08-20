На Київщині росіяни знищили склад з продуктами
У Київській області внаслідок обстрілу постраждав продуктовий склад. Йдеться про склад мережі "Фора"
Про це повідомили в пресслужбі "Фора", передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждав склад "Фора" у Мартусівці. Там зберігали фрешову продукцію. На щастя, люди не постраждали. Команда своєчасно вивела працівників складу з приміщення.
"Цей склад ми почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на нашу логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч", - кажуть в команді мережі.
Нагадаємо, раніше у Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО
20 серпня 2026, 21:20Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду
20 серпня 2026, 21:06Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
20 серпня 2026, 20:37Російські війська атакували дронами Запорізький район: двоє людей отримали поранення
20 серпня 2026, 20:17Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
20 серпня 2026, 19:58Прикордонники показали, як нищать російських "ждунів" на фронті
20 серпня 2026, 19:35$2 тисячі хабаря: ДБР затримало оперуповноваженого СБУ у Львові
20 серпня 2026, 19:22Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника
20 серпня 2026, 19:20РФ вдарила по Слов'янську з "Торнадо-С": троє людей поранені
20 серпня 2026, 19:09
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »