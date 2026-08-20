Масована атака РФ: на Київщині прикордонники з кулемета збили крилату ракету
Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Попри складність ураження такої цілі з кулемета, прикордонникам вдалося її знищити.
За словами військовослужбовця з позивним Гаджет, ракета летіла на висоті до 50 метрів і скидала теплові пастки.
"Дав хорошу чергу, влучив – збили. Ракета впала в полі", – розповів прикордонник.
Унаслідок ураження ракета впала за межами населених пунктів. На місці падіння утворилася значна вирва, а уламки розлетілися на велику відстань.
"Пів поля засіяно осколками. Так, фермеру буде погано, але головне – що люди залишилися живими", – додав Гаджет.
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня Росія атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Зокрема, ворог застосував балістичні ракети "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400, а також 36 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і Х-59.
Крім того, російські війська запустили 8 крилатих ракет "Калібр", 2 баражувальні боєприпаси "Бандероль" та 168 ударних дронів Shahed, "Гербера" і дронів-імітаторів "Пародія".