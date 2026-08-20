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20 серпня 2026, 12:18

Масована атака РФ: на Київщині прикордонники з кулемета збили крилату ракету

20 серпня 2026, 12:18
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Фото: ДПСУ
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Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну прикордонники на Київщині знищили крилату ракету, яка прямувала у бік столиці

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Попри складність ураження такої цілі з кулемета, прикордонникам вдалося її знищити.

За словами військовослужбовця з позивним Гаджет, ракета летіла на висоті до 50 метрів і скидала теплові пастки.

"Дав хорошу чергу, влучив – збили. Ракета впала в полі", – розповів прикордонник.

Унаслідок ураження ракета впала за межами населених пунктів. На місці падіння утворилася значна вирва, а уламки розлетілися на велику відстань.

"Пів поля засіяно осколками. Так, фермеру буде погано, але головне – що люди залишилися живими", – додав Гаджет.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня Росія атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Зокрема, ворог застосував балістичні ракети "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400, а також 36 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і Х-59.

Крім того, російські війська запустили 8 крилатих ракет "Калібр", 2 баражувальні боєприпаси "Бандероль" та 168 ударних дронів Shahed, "Гербера" і дронів-імітаторів "Пародія".

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