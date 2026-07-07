"Офіси" з виготовлення фальшивих довідок: на Київщині викрили масштабну мережу з ухилення від мобілізації

Фото: Нацполіція

Правоохоронці припинили діяльність підпільних "офісів" у Києві та Київській області, де масово виготовляли підроблені медичні документи, зокрема висновки про непридатність до військової служби

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії зі слідчими поліції Києва провели масштабну спецоперацію та викрили підпільну "поліграфію" медичної документації, яка діяла на території столиці та Київської області. Замовляли у ділків як звичайні медичні довідки, так цілі лікарські заключення та результати обстеження.

Діяли змовники за чіткою "інструкцією з конспірації", яку мав кожен працівник. Щоб уникнути викриття зловмисники періодично змінювали місце дислокації свого виробництва та абонентські номери телефонів. Заборонено було й спілкуватися зі знайомими на тему роботи, відлучатися на довгий час з робочого місця чи знайомитися із працівниками сусідніх офісних приміщень.

Наштамповані документи відправляли замовникам в різні куточки країни через логістичні компанії під вигаданим анкетним даним. Кошти ж за "товар" отримували на банківські рахунки фіктивних підприємств або підставних осіб. Після чого обготівковували та розподіляли між учасниками схеми.

За оперативною інформацією щомісяця працівник "офісу" отримував понад 200 тисяч гривень, що становить лише 10% від усієї виготовленої "продукції". За день роботи лише в одній "друкарні" випускали близько півтисячі підроблених різних меддокументів.

Нагадаємо, що у Києві викрили схему встановлення інвалідності за 25000-30000$. Серед підозрюваних - голова ВЛК, колишній очільник одного з військоматів та колишній лікар ВЛК МОУ.