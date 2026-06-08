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08 червня 2026, 16:59

Прокуратура повернула державі 10 гектарів лісу, привласнених структурами Медведчука

08 червня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори встановили, що у 2004 році посадові особи Київської обласної державної адміністрації та Обухівської районної державної адміністрації незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам повʼязаним з Віктором Медведчуком, який тоді очолював Апарат президента України.

При цьому обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства.

3 червня 2026 року право державної власності на спірні земельні ділянки офіційно зареєстровано.

Послідовна робота прокуратури щодо повернення державі незаконно відчужених лісових земель триває.

Нагадаємо, що у січні цього року за позовами Київської обласної прокуратури вже було повернуто державі сусідню земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 24 гектари, яка перебувала у власності компанії, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Віктора Медведчука.

Крім того, у березні 2026 прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Ці землі тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов’язаних із Віктором Медведчуком та колишнім міністром доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко.

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