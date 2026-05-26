На Київщині чоловік вбив співмешканку і ліг спати

Про це повідомляє поліція Київської області.



До поліції зателефонував 42-річний чоловік. Він зізнався, що вбив свою співмешканку. Правоохоронці виїхали на місце злочину.



Як зʼясувалось, чоловік посварився з 43-річною жінкою. Під час сварки він завдав їй численні удари по голові та обличчю, і ліг спати. Зранку він побачив тіло жінки без ознак життя. Тоді він згорнув її у ковдру та закопав біля будинку.



Поліція затримала чоловіка. Наразі його відправили до ізолятора.

