ДТП произошло утром 28 апреля на трассе возле села Каменное в Днепровском районе

Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик, который был припаркован на обочине.

В результате удара на месте погибла 66-летняя пассажирка маршрутки. Еще шесть человек – водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса – получили травмы.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали из поврежденного салона маршрутки четырех пострадавших и тело погибшей женщины.

Всех травмированных госпитализировали в больницы.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливают правоохранители.

