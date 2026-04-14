В Киевской области в огне погиб мужчина

В Киевской области загорелся жилой дом. К сожалению, во время тушения пламени спасатели обнаружили мертвым 62-летнего хозяина. Предварительно он умер от отравления угарным газом.

Вероятно, причиной пожара стало курение в постели. Окончательные причины возгорания устанавливаются.

"Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать правилами противопожарной безопасности, ведь это может стоить жизни", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в городе Славута Хмельницкой области возник масштабный пожар в складском помещении. Пожарные ликвидировали пожар площадью около 1500 кв. м. К счастью, пострадавших или погибших нет.