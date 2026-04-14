В Киевской области в огне погиб мужчина
Трагедия произошла утром 13 апреля в Белоцерковской области. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Киевской области загорелся жилой дом. К сожалению, во время тушения пламени спасатели обнаружили мертвым 62-летнего хозяина. Предварительно он умер от отравления угарным газом.
Вероятно, причиной пожара стало курение в постели. Окончательные причины возгорания устанавливаются.
"Полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать правилами противопожарной безопасности, ведь это может стоить жизни", - говорят правоохранители.
