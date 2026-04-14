На Київщині у вогні загинув чоловік
Трагедія сталась зранку 13 квітня на Білоцерківщині. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
На Київщині загорівся житловий будинок. На жаль, під час гасіння полум'я рятувальники знайшли мертвим 62-річного господаря. Попередньо, він помер від отруєння чадним газом.
Ймовірно, причиною пожежі стало куріння у ліжку. Остаточні причини займання встановлюються.
"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати правилами протипожежної безпеки, адже це може коштувати життя", - кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, раніше у місті Славута Хмельницької області виникла масштабна пожежа в складському приміщенні. Вогнеборці ліквідували пожежу площею близько 1500 кв. м. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.