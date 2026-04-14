На Київщині у вогні загинув чоловік

Поліція Київської області

На Київщині загорівся житловий будинок. На жаль, під час гасіння полум'я рятувальники знайшли мертвим 62-річного господаря. Попередньо, він помер від отруєння чадним газом.

Ймовірно, причиною пожежі стало куріння у ліжку. Остаточні причини займання встановлюються.

"Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати правилами протипожежної безпеки, адже це може коштувати життя", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у місті Славута Хмельницької області виникла масштабна пожежа в складському приміщенні. Вогнеборці ліквідували пожежу площею близько 1500 кв. м. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.