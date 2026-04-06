До 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який намагався пустити під укіс вантажний потяг Укрзалізниці в Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Правоохоронці викрили зловмисника у травні 2025 року на Київщині, коли він намагався пустити під укіс вантажний потяг. Для вчинення диверсії агент виготовив саморобні пристрої, які мали спричинити сходження з колії рухомого складу потяга.

"Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і затримали його за місцем роботи у столичному регіоні України. Завдання ворога виконував завербований російським ГРУ мешканець Чернігівщини, який працював майстром з ремонту та обслуговування ліфтів у Києві", – йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, на початку квітня СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за військовими ешелонами на Київщині та Харківщині. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.