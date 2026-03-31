Смертельное ДТП в Киевской области: квадроцикл влетел в дерево

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 41-летний водитель квадроцикла Linhai 500 ATV-D ехал по лесной дороге. Он наехал на поваленное дерево. В результате аварии 35-летнего пассажира госпитализировали, а водитель, к сожалению, погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

