Смертельна ДТП на Київщині: квадроцикл влетів у дерево
Аварія сталась днями в селищі Козин. Правоохоронці розпочали досудове розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 41-річний водій квадроцикла Linhai 500 ATV-D їхав по лісовій дорозі. Він наїхав на повалене дерево. Внаслідок аварії 35-річного пасажира госпіталізували, а водій, на жаль, загинув на місці.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
