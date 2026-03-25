Пытались потушить пожар: на Киевщине в результате взрыва пострадал 11-летний ребенок

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел 25 марта на улице Сухоярской в городе Белая Церковь. Там произошел пожар на мусорнике

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Несколько несовершеннолетних проводили время на улице. Когда они заметили, что загорелся мусорный бак, один из них попытался самостоятельно потушить огонь песком. Однако произошел взрыв, в результате которого пострадал 11-летний ребенок. Пострадавшего ребенка госпитализировали медики.

"Призываем родителей провести с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасности и объяснить опасность самостоятельного тушения пожаров, а также запрет приближаться к местам возгорания", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве мужчина применил физическую силу к падчерице, а когда за нее вступился его 10-летний сын – мужчина нанес мальчику удар кухонным тесаком. Ребенок получил повреждение руки, его доставили в больницу.