Намагались загасити пожежу: на Київщині внаслідок вибуху постраждала 11-річна дитина

Інцидент стався 25 березня на вулиці Сухоярській у місті Біла Церква. Там сталась пожежа на смітнику

Про це повідомляє поліція Київської області.

Декілька неповнолітніх проводили час на вулиці. Коли вони помітили, що загорівся сміттєвий бак, то один із них спробував самостійно загасити вогонь піском. Проте стався вибух, внаслідок якого постраждала 11-річна дитина. Постраждалу дитину госпіталізували медики.

"Закликаємо батьків провести з дітьми роз’яснювальні бесіди щодо правил безпеки та пояснити небезпеку самостійного гасіння пожеж, а також заборону наближатися до місць загоряння", - кажуть правоохоронці.

