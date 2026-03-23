Пожар произошел около двух ночи 22 марта в селе Новоселки Вышгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В селе горел частный дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тела мужчины и женщины.

Пожар полностью потушили за полтора часа. Причина его возникновения устанавливается.

