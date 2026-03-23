У пожежі на Київщині загинули дві людини
Пожежа сталася близько другої ночі 22 березня у селі Новосілки Вишгородського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В селі горів приватний будинок. Під час гасіння вогню рятувальники виявили в оселі тіла чоловіка та жінки.
Пожежу повністю загасили загасили за півтори години. Причина її виникнення встановлюється.
Нагадаємо, вночі 19 березня на Прикарпатті під час пожежі в будинку загинув чоловік. Площа пожежі становила 120 кв. м.
23 березня 2026, 08:11
Всі блоги »