16 марта 2026, 18:20

Земли в Киевской области, принадлежавшие куму Путина и министру времен Януковича, вернули государству

Фото: прокуратура
Киевская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в собственность государства земель лесохозяйственного назначения в Киевской области. Ранее эти участки принадлежали эксдепутату-предателю и министру времен Януковича

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о 9,5 гектарах леса на территории Цибловского общества Бориспольского района. Долгое время владельцами были частные компании. Эти участки связаны с народным депутатом-предателем Виктором Медведчуком и министром времен Януковича Александром Клименко.

Прокуратура доказала, что в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины, Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация, превысив свои полномочия, незаконно передала земли лесного хозяйства в частную собственность и пользование. После этого земли использовали для строительства, в нарушение законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры. В марте 2026 г. государственный регистратор выполнил судебное решение. Теперь в Государственный реестр прав внесены сведения о прекращении частных прав и регистрации права собственности на эти земли за государством.

Напомним, ранее Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, незаконно выведенных из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Жители Киева стали чаще жаловаться на укусы животных
16 марта 2026, 19:59
Русско-украинская война выглядит как противостояние не цивилизаций, а эпох
16 марта 2026, 19:49
В Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных
16 марта 2026, 19:36
Миллионы на психотропах: в Закарпатье разоблачили масштабную нарколабораторию
16 марта 2026, 19:20
В Тернопольской области во время копания септика погиб 19-летний парень
16 марта 2026, 19:16
Отключение света 17 марта: актуальные графики для всех областей
16 марта 2026, 19:05
На Прикарпатье иномарка насмерть сбила пенсионера
16 марта 2026, 18:50
В СБУ подтвердили задержание топ-чиновников
16 марта 2026, 18:30
В Украину идет похолодание с дождями
16 марта 2026, 18:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »