Земли в Киевской области, принадлежавшие куму Путина и министру времен Януковича, вернули государству

Киевская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения о возвращении в собственность государства земель лесохозяйственного назначения в Киевской области. Ранее эти участки принадлежали эксдепутату-предателю и министру времен Януковича

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о 9,5 гектарах леса на территории Цибловского общества Бориспольского района. Долгое время владельцами были частные компании. Эти участки связаны с народным депутатом-предателем Виктором Медведчуком и министром времен Януковича Александром Клименко.

Прокуратура доказала, что в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Украины, Переяслав-Хмельницкая районная государственная администрация, превысив свои полномочия, незаконно передала земли лесного хозяйства в частную собственность и пользование. После этого земли использовали для строительства, в нарушение законодательства.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры. В марте 2026 г. государственный регистратор выполнил судебное решение. Теперь в Государственный реестр прав внесены сведения о прекращении частных прав и регистрации права собственности на эти земли за государством.

Напомним, ранее Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 га леса в Обуховском районе Киевщины. Речь идет о земельных участках, незаконно выведенных из госфонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.