16 березня 2026, 18:20

Землі на Київщині, які належали куму Путіна та міністру часів Януковича, повернули державі

16 березня 2026, 18:20
Фото: прокуратура
Київська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у власність держави земель лісогосподарського призначення на Київщині. Раніше ці ділянки належали ексдепутату-зраднику та міністру часів Януковича

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Тривалий час власниками були приватні компанії. Ці ділянки пов'язані зекснародним депутатом-зрадником Віктором Медведчуком та міністром часів Януковича Олександром Клименко.

Прокуратура довела, що у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента України, Переяслав-Хмельницька районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно передала землі лісогосподарського призначення у приватну власність та користування. Після цього землі використовували для будівництва, порушуючи законодавство.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури. У березні 2026 року державний реєстратор виконав судове рішення. Тепер до Державного реєстру речових прав внесено відомості про припинення приватних прав та реєстрацію права власності на ці землі за державою.

Нагадаємо, раніше Київська обласна прокуратура домоглася повернення у державну власність 24 гектарів лісу в Обухівському районі Київщини. Йдеться про земельні ділянки, які були незаконно виведені з держфонду на користь родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

