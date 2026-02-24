14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 16:50

На Волыни пьяную воспитательницу в наручниках вывели из детского сада

24 февраля 2026, 16:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ковеле в одном из детских садов родители обнаружили воспитательницу, которая находилась в нетрезвом состоянии. Впоследствии ее вывели из заведения в наручниках полицейские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Конкурент".

По словам родителей, возмутительный случай произошел в заведении дошкольного образования №2 "Березка".

Когда они пришли забирать детей в садик, обнаружили, что воспитательница (госпожа Л.) имела внешние признаки алкогольного опьянения. После разговора на место происшествия вызвали полицию.

По словам очевидцев, двое патрульных не смогли убедить женщину пройти медицинскую экспертизу, потому вызвали дополнительный наряд.

Впоследствии ее якобы вывели из заведения в наручниках.

В патрульной полиции Волынской области подтвердили, что 23 февраля получили уведомление о том, что работница детского сада может находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, на Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей. Инцидент произошел внутри февраля в городе Камень-Каширский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
детский сад полиция Волынь происшествия Волынская область воспитательница
Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись легковушка и грузовик
24 февраля 2026, 12:36
В Луцке мужчина выпал из окна: полиция говорит о самоубийстве
24 февраля 2026, 09:57
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины
24 февраля 2026, 17:52
Украинские военные "накрыли" российскую пехоту в Запорожье
24 февраля 2026, 17:45
В Киеве горит бывшее здание Радио Эра
24 февраля 2026, 17:37
На Буковине будут судить водитель иномарки, которая "влетела" в ВАЗ
24 февраля 2026, 16:30
В Одессе работника общепита мобилизовали прямо из кухни
24 февраля 2026, 16:29
Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58
Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38
В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24
На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »