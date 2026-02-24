На Волыни пьяную воспитательницу в наручниках вывели из детского сада

иллюстративное фото: из открытых источников

В Ковеле в одном из детских садов родители обнаружили воспитательницу, которая находилась в нетрезвом состоянии. Впоследствии ее вывели из заведения в наручниках полицейские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Конкурент".

По словам родителей, возмутительный случай произошел в заведении дошкольного образования №2 "Березка".

Когда они пришли забирать детей в садик, обнаружили, что воспитательница (госпожа Л.) имела внешние признаки алкогольного опьянения. После разговора на место происшествия вызвали полицию.

По словам очевидцев, двое патрульных не смогли убедить женщину пройти медицинскую экспертизу, потому вызвали дополнительный наряд.

Впоследствии ее якобы вывели из заведения в наручниках.

В патрульной полиции Волынской области подтвердили, что 23 февраля получили уведомление о том, что работница детского сада может находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

