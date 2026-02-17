Столкновение авто в Киевской области: погибла пассажирка, водитель – в больнице

Смертельное столкновение в Киевской области: в ДТП погибла 25-летняя девушка
ДТП произошло в понедельник, 16 февраля, вблизи села Ставы в Обуховском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Daewoo Lanos на заснеженной дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в авто Jeep Cherokee.
В результате ДТП 25-летняя пассажирка Lanos погибла на месте, 59-летнего водителя госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 14 февраля в Хмельнитчине произошло смертельное ДТП . От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир одного из автомобилей.
