Столкновение авто в Киевской области: погибла пассажирка, водитель – в больнице

ДТП произошло в понедельник, 16 февраля, вблизи села Ставы в Обуховском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Daewoo Lanos на заснеженной дороге не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в авто Jeep Cherokee.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка Lanos погибла на месте, 59-летнего водителя госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

