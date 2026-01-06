На Київщині легковик врізався у дерево: троє постраждалих

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що пʼяний 58-річний водій Skoda не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП пасажири авто, чоловіки віком 38, 57 та 54 роки, отримали травми. Постраждалих госпіталізували.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 4 січня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Отримали травми чотири людини, серед них – діти.