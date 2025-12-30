На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка
Трагедія сталась у місті Бровари. Пожежа забрала життя жінки
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Рятувальники повідомили правоохоронцям, що в Броварах загорівся житловий будинок. Під час гасіння полумʼя знайшли тіло 45-річної жінки без ознак життя.
"Наразі причини виникнення пожежі з'ясовуються, згодом рятувальники нададуть правоохоронцям результати", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Мукачівському районі на Закарпатті загорілася магістральна газова труба. Надзвичайники перекрили вентиль газопроводу, відбувається зменшення горіння.
На Житомирщині внаслідок пожежі загинула жінкаВсі новини »
30 грудня 2025, 10:28На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі
30 грудня 2025, 09:13
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла
30 грудня 2025, 16:16У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
30 грудня 2025, 15:42Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
30 грудня 2025, 14:59У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях
30 грудня 2025, 14:50На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів
30 грудня 2025, 14:35Одна з найбільших бізнес асоціацій в Україні виступила проти ідеї Кабміну про ПДВ для ФОП від 1 млн грн
30 грудня 2025, 14:19На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
30 грудня 2025, 13:56У 2025 році Генпрокуратура відкрила майже 2 тис. кримінальних справ про домашнє насильство
30 грудня 2025, 13:55У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі блоги »