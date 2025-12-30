На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась у місті Бровари. Пожежа забрала життя жінки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили правоохоронцям, що в Броварах загорівся житловий будинок. Під час гасіння полумʼя знайшли тіло 45-річної жінки без ознак життя.

"Наразі причини виникнення пожежі з'ясовуються, згодом рятувальники нададуть правоохоронцям результати", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Мукачівському районі на Закарпатті загорілася магістральна газова труба. Надзвичайники перекрили вентиль газопроводу, відбувається зменшення горіння.