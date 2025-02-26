фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на деревоперерабатывающем предприятии в Радомышле

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Там горела кровля на площади 800 кв.м. Усложняла процесс гашения пожарная нагрузка в здании, где хранилось большое количество древесины и утепление кровли минватой.

Кроме того, ближайший водоисточник находился в 1,5 км от места пожара, что также влияло на оперативность тушения. Потому для бесперебойной подачи воды привлекли пожарный автомобиль лесоводов.

Пожар ликвидировали. Огнеборцы долго разбирали и проливали водой разрушенные конструкции.

На месте работали 15 спасателей, привлекались три спецмашины.

Все обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, в Одесской области директора КП подозревают в халатности, которая привела к масштабным пожарам на свалке.