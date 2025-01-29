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Жительницу Кривого Рога задержали за вербовку молодых девушек и переправку их за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленница вербовала женщин, оказавшихся в затрудненительном положении, и предлагала им работу в ночных клубах Чехии, обещая заработок в 100 евро в час. По плану она должна была переправить девушек через госграницу с целью трудоустройства в сфере предоставления сексуальных услуг. Автобус, перевозивший женщин, остановили на пункте пропуска через границу.

В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а именно мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие планы 37-летней фигурантки.

Женщину задержали. Ей объявили подозрение по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сутенеру смягчили приговор из-за доната для военных.