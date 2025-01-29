19:25  28 января
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева
08:20  28 января
В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды
20:03  28 января
Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 00:59

Переправляла девушек в Чехию для занятий проституцией: на границе задержали 37-летнюю вербовщицу

29 января 2025, 00:59
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Жительницу Кривого Рога задержали за вербовку молодых девушек и переправку их за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленница вербовала женщин, оказавшихся в затрудненительном положении, и предлагала им работу в ночных клубах Чехии, обещая заработок в 100 евро в час. По плану она должна была переправить девушек через госграницу с целью трудоустройства в сфере предоставления сексуальных услуг. Автобус, перевозивший женщин, остановили на пункте пропуска через границу.

В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства, а именно мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие планы 37-летней фигурантки.

Женщину задержали. Ей объявили подозрение по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сутенеру смягчили приговор из-за доната для военных.

Днепропетровская область Кривой Рог проституция задержание вербовка граница
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Ехали навестить воображаемого друга: на границе с Польшей задержали псевдосупругов из Киева
29 января 2025, 01:32
В Одесской области 24-летний работник ТЦК брал 1000 долларов за фиктивную повестку
29 января 2025, 00:29
Ракетная атака на гражданское предприятие в Николаеве: погибли две женщины
29 января 2025, 00:10
Расчленили тело бензопилой и хотели сжечь: к жестокому убийству на Закарпатье причастны подростки
29 января 2025, 00:05
Стало известно, когда уволят с должности скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу
28 января 2025, 23:39
АРМА выявило миллиардные активы олигарха Новинского: имущество арестуют
28 января 2025, 22:02
Россияне нанесли удар по Николаеву: первые подробности от местных властей
28 января 2025, 21:26
Заморозка грантов от USAID: в Офисе президента выступили с заявлением
28 января 2025, 21:09
"Такого раньше не было": глава Сумской ОВА заявил о существенном увеличении количества обстрелов
28 января 2025, 20:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »