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Российская армия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью БПЛА. Ночью 24 декабря воздушная тревога объявлялась дважды

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых дронов в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В домах выбиты окна.

Соответствующие службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия атаковала Украину 60-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 36 вражеских дронов, еще 23 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.