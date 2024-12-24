Атака "шахедів" на Київщину: через падіння уламків пошкоджені будинки
Російська армія вкотре атакувала Київщину за допомогою БпЛА. Вночі 24 грудня повітряна тривога оголошувалася двічі
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з районів пошкоджені 5 приватних будинків дачного кооперативу. У помешканнях вибиті вікна.
Відповідні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.