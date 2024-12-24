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24 грудня 2024, 14:09

Атака "шахедів" на Київщину: через падіння уламків пошкоджені будинки

24 грудня 2024, 14:09
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фото: armyinform
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Російська армія вкотре атакувала Київщину за допомогою БпЛА. Вночі 24 грудня повітряна тривога оголошувалася двічі

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в одному з районів пошкоджені 5 приватних будинків дачного кооперативу. У помешканнях вибиті вікна.

Відповідні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російська армія атакувала Україну 60-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Сили ППО збили 36 ворожих дронів, ще 23 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.

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