В Киевской области саперы обезвредили сбитый вражеский "шахед"
В одном из районов Киевской области нашли сбитый российский беспилотник с боевой частью
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
Саперы ГСЧС изъяли опасную находку и обезвредили "шахед" на специальной площадке.
Напомним, ранее на Закарпатье взрывотехники обезвредили боевую часть вражеской ракеты, которую нашли вне населенного пункта после ее сбития 13 декабря.
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