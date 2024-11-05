Жителей Киева предупредили о взрывах в пригороде
Сегодня, 5 ноября, в Бучанском районе Киевской области будут работать саперы. Жители Киева и области могут услышать звуки взрывов
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.
Жителей Киевской области просят сохранять спокойствие. В случае объявления воздушного гражданских призывают пройти к укрытию.
В Бучанском районе специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Напомним, накануне в Вышгородском районе Киевской области пиротехники ликвидировали опасную боевую часть БПЛА "Герань".
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