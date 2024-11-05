Жителей Киева предупредили о взрывах в пригороде

Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...

Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"

29 октября 2024

Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности

После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...