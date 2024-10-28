Киевское водохранилище сильно обмелело: вода отступила от берега на сотни метров

фото: telegraf.com.ua

В Киевском водохранилище фиксируют существенное снижение уровня воды – на полтора-два метра, в результате чего вода отступила от берега на сотни метров

Об этом сообщает "Телеграф", передает RegioNews.

Журналисты отмечают, что на водохранилище появились многочисленные мели и островки. К примеру, площадь острова Сварище, расположенного напротив коттеджного городка Goodlife Park, выросла минимум вдвое.

Также в публикации отмечается, что на обнаженном дне водохранилища видны пеньки деревьев, срезанные еще при создании водоема перед затоплением территории.

Причин резкого понижения уровня воды в водохранилище журналисты не сообщают. Они предполагают, что это может быть связано как с природными явлениями, так и с возможным сбросом воды на Киевской ГЭС.

Напомним, 26 августа этого года российские войска нанесли ракетные удары по Киевской ГЭС.