В двух областях Украины после ночной атаки дронов зафиксировали падение обломков

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Обломки сбитых российских дронов, которыми враг атаковал Украину в ночь на 13 октября, упали на территории Киевской и Черкасской областей, есть повреждения домов

Об этом сообщает Киевская и Черкасская областные военные администрации, передает RegioNews.

На Киевщине и Черкасщине в течение ночи воздушная тревога длилась более 10 часов, работала ПВО.

В Киевской области попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было. В двух районах в результате падения обломков повреждены три частных дома.

В Черкасской области силы ПВО уничтожили 12 "шахедов". В Золотоношском районе из-за падения обломков повреждены несколько домов. Пострадавших нет.

Напомним, ночью 13 октября российские военные совершили очередную дроновую атаку. Всего враг запустил по территории Украины 68 ударных дронов Shahed, сбить удалось 31