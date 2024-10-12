В Киевской области осудили мужчину, который избил до смерти и вывез в лес знакомого

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Приговором Киево-Святошинского районного суда 47-летнего злоумышленника приговорили к 13 годам тюрьмы.

Напомним, что происшествие случилось в октябре прошлого года. Злоумышленник во время ссоры со своим знакомым нанес ему многочисленные удары по голове. От полученных травм 52-летний мужчина погиб на месте.

Чтобы скрыть факт преступления, фигурант положил тело в багажное отделение автомобиля и вывез в лес.

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить подростка, который убил 15-летнего парня и ранил еще одного.