Под Киевом соседи устроили ссору со стрельбой

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Инцидент произошел 25 сентября около 18:00 в Вишневом Бучанского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В одном из дворов многоэтажек между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и выстрелил в ногу оппоненту. Мужчина получил проникающее ранение и находится в больнице.

Известно, что фигурант произвел выстрел из зарегистрированного устройства для отстрела резиновых шаров.

Злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство.

Напомним, днем 25 сентября в Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль. Огнестрельные ранения получили двое мужчин. Для задержания стрелков в области введена специальная спецоперация.